Доба в АТО: 7 обстрілів, бійці ЗСУ затримали диверсанта

Минулої доби, противник 7 разів порушив режим тиші. На Донеччині бійці ЗСУ затримали диверсанта.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку противник декілька разів порушив режим припинення вогню на Світлодарській дузі, обстрілявши із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів оборонців Луганського. Поблизу Станиці Луганської незаконні збройні формування влаштували нетривалий обстріл зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку ворог активізувався на Приазов’ї. Тут у післяобідній час в районі Широкиного українські оборонці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, що рухалася у бік позицій ЗСУ. Коли відстань стала критично близькою, військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї та змусили диверсантів відійти. Противник покинув на полі бою одного пораненого.

Як повідомляється, диверсанта було евакуйовано з поля бою, йому надано медичну допомогу.

У вечірній час у цьому ж районі окупанти неодноразово вели вогонь із важких мінометів. Понад півтора десятка мін калібру 120-мм розірвалися поблизу українських позицій біля Широкиного та Водяного.

"Зважаючи на те, що ворожі обстріли несли загрозу життю наших захисників, українські воїни були вимушені в одному з випадків відкривати вогонь у відповідь із озброєння не забороненого Мінськими домовленостями", - зазначили у штабі.

У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.