Сутки в АТО: 7 обстрелов, бойцы ВСУ задержали диверсанта

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Суббота, 20 января 2018, 07:36

За прошедшие сутки, противник 7 раз нарушил режим тишины. В Донецкой области бойцы ВСУ задержали диверсанта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье. Здесь в послеобеденное время в районе Широкиного украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону позиций ВСУ. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого.

Как сообщается, диверсант был эвакуирован с поля боя, ему оказана медицинская помощь.

В вечернее время в этом же районе оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи украинских позиций у Широкиного и Водяного.

"Учитывая, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни нашим защитникам, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать огонь из вооружения не запрещенного Минскими договоренностями", - отметили в штабе.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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