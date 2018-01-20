МВС: Усі обмеження руху на дорогах знято

Станом на 9:30 суботи усі обмеження руху на автодорогах України знято.

Про це 20 січня повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Спостерігається уповільнений рух на трасі М-05 "Київ-Одеса", - зазначили у відомстві.

Окрім того у МВС повідомили про затор на трасі М-12 "Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка".

"(У заторі) близько 135 вантажних автомобілів, протяжність близько 5 км, причина – ДТП", - повідомили у МВС.

У свою чергу в "Укравтодорі" повідомили, що стан покриття на дорогах державного значення у північних, центральних, більшості східних, місцями в західних областях та на Одещині засніжений.

На перевальних ділянках доріг без опадів, крім Яблунецького (Н-09) та Латірського (М-06) перевалів, де випадає невеликий сніг, стан покриття мокрий.

За даними Укравтодору, через погоднi умови ускладнено рух у Голованiвському районi по дорозi H-24 Благовiщенське-Миколаїв, там технiка і персонал працюють у посиленому режимi.

"Місцями сніг випадає в окремих районах Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Чернігівської, Сумської та Луганської областей. Тумани, місцями мряка характерні для Кіровоградської, Харківської, Запорізької та Херсонської областей. На решті території країни без опадів", - йдеться у повідомленні.

Раніше у ДержНС повідомили, що вранці 20 січня погодні умови стабілізувалися, невеликий сніг спостерігається у Кіровоградській області, а рух на ділянці автодороги Київ–Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей у напрямку Одеси уповільнено через велике скупчення великогабаритного транспорту.

Українська правда