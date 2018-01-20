Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС: Усі обмеження руху на дорогах знято

Субота, 20 січня 2018, 09:29
МВС: Усі обмеження руху на дорогах знято

Станом на 9:30 суботи усі обмеження руху на автодорогах України знято.

Про це 20 січня повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. 

"Спостерігається уповільнений рух на трасі М-05 "Київ-Одеса", - зазначили у відомстві. 

Окрім того у МВС повідомили про затор на трасі М-12 "Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка".

"(У заторі) близько 135 вантажних автомобілів, протяжність близько 5 км, причина – ДТП", - повідомили у МВС. 

У свою чергу в "Укравтодорі" повідомили, що стан покриття на дорогах державного значення у північних, центральних, більшості східних, місцями в західних областях та на Одещині засніжений.

На перевальних ділянках доріг без опадів, крім Яблунецького (Н-09) та Латірського (М-06) перевалів, де випадає невеликий сніг, стан покриття мокрий. 

За даними Укравтодору, через погоднi умови ускладнено рух у Голованiвському районi по дорозi H-24 Благовiщенське-Миколаїв, там технiка і персонал працюють у посиленому режимi.

"Місцями сніг випадає в окремих районах Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Чернігівської, Сумської та Луганської областей. Тумани, місцями мряка характерні для Кіровоградської, Харківської, Запорізької та Херсонської областей. На решті території країни без опадів", - йдеться у повідомленні. 

Раніше у ДержНС повідомили, що вранці 20 січня погодні умови стабілізувалися, невеликий сніг спостерігається у Кіровоградській області, а рух на ділянці автодороги Київ–Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей у напрямку Одеси уповільнено через велике скупчення великогабаритного транспорту. 

Українська правда 

Теми: дорогипогодаМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
дороги
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
У центрі Києва перекриють вулиці
Останні новини
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
Усі новини...
Реклама: