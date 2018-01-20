Без електрики лишаються 390 н.п., рух на частині дороги Київ–Одеса уповільнено

Внаслідок ускладнення погодних умов лишаються знеструмленими 390 населених пунктів у трьох областях.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на 8:00 20 січня.

Зокрема, без світла залишаються 298 н.п. в Одеській обл., 76 - у Черкаській, 16 - у Чернігівській.

У м.Вилково на Одещині тривають відновлювальні роботи, для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста залучено 2 пересувні електростанції.

У Черкаській області відновлено електропостачання насосної станції м.Черкаси, здійснюється поступове наповнення водою міської системи водопостачання. Раніше через перебої з електрикою у місті було відсутнє водопостачання.

"Cтаном на ранок 20 січня небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається, погодні умови стабілізувалися, невеликий сніг спостерігається у Кіровоградській області", - зазначили у ДержНС.

Разом з тим рух на ділянці автодороги Київ–Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей у напрямку Одеси уповільнено через велике скупчення великогабаритного транспорту.

Також у ДержНС зазначили, що 20 січня під головуванням віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка відбудеться засідання комісії з питань ТЕБ та надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов.

Українська правда