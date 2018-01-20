Синоптики попереджають про мокрий сніг, дощ і ожеледь

У південних, східних і Дніпропетровській областях очікується сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території України характер погоди істотно не зміниться.

У Карпатах - невеликий сніг, у Полтавській і Кіровоградській областях помірний сніг; температура вночі -4...-9, вдень 0...-5, на Закарпатті - близько нуля.

У Києві - без істотних опадів, температура вночі -4 ...- 6, вдень 0 ...- 2.

21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов.

"Сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу; налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця; посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Очікується, що висота снігового покриву збільшиться до 20-30 см.

20-21 січня на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей та у горах Львівської області очікуються снігопади та хуртовини, значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Українська правда