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Синоптики предупреждают о мокром снеге, дожде и гололеде

Суббота, 20 января 2018, 11:38
Синоптики предупреждают о мокром снеге, дожде и гололеде

В южных, восточных и Днепропетровской областях ожидается сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Как сообщает Укргидрометцентр, на остальной территории Украины характер погоды существенно не изменится. 

В Карпатах - небольшой снег, в Полтавской и Кировоградской областях умеренный снег; температура ночью -4...-9, днем 0...-5, на Закарпатье - около нуля. 

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура ночью -4...-6, днем 0...-2. 

21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

"Сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы", - сообщили в Укргидрометцентре.

Ожидается, что высота снежного покрова увеличится до 20-30 см.

20-21 января на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей и в горах Львовской области ожидаются снегопады и метели, значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

 
 

Украинская правда 

Темы: погода
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