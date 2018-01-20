У Греції на посольство України напали з "коктейлями Молотова"

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Субота, 20 січня 2018, 13:02

В ніч на 20 січня в Афінах невідомі здійснили спробу нападу на посольство України у Греції з пляшками із запалювальною сумішшю.

Про це у суботу повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

За його даними, постраждалих внаслідок інциденту немає.

"З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону, дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах", - зазначив Клімкін. 

Він також припустив, що нападниками були радикали, які здійснили напад "під впливом Росії".

За даними місцевого видання Newpost.gr, приблизно о другій ночі невідомі підпалили три автомобілі біля будівлі українського посольства.  На місце події прибули пожежники, яким вдалося погасити вогонь 03:40 на світанку (за місцевим часом), пише Європейська правда.

 
 
Невідомі у Афінах здійснили спробу нападу на посольство України у Греції. 

У свою чергу речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила в ефірі телеканалу "112.Україна", що за фактом інциденту вже розпочато розслідування.

Також Беца повідомила, що невідомі підпалили приватні машини співробітників посольства.

"У ніч на 20 січня група невідомих здійснила підпал приватних машин співробітників посольства України в Греції. Територію, прилеглу до будівлі посольства, було закидано пляшками із запальною сумішшю. Ніхто з наших громадян, представників дипломатичного персоналу не постраждав", - повідомила вона.

На місце події були викликані пожежна бригада і поліція, представники посольства співпрацюють з правоохоронними органами Греції, які почали за фактом інциденту розслідування.

"Велика ймовірність, що цей напад було здійснено радикалами, під впливом Росії. Першими про це повідомили російські сайти в Греції", - зазначила Беца.

"Найближчим часом глава МЗС України (Павло Клімкін. - ред.) має намір провести розмову з главою МЗС Греції за фактом інциденту", - додала вона.

Українська правда 

Теми: Греція МЗС
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