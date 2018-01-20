В Греции на посольство Украины напали с "коктейлями Молотова"

В ночь на 20 января в Афинах неизвестные совершили попытку нападения на посольство Украины в Греции с бутылками с зажигательной смесью.

Об этом в субботу сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

"С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране, заботимся о безопасности и принимает меры по всем странам", - отметил Климкин.

Он также предположил, что нападавшими были радикалы, которые совершили нападение "под влиянием России".

Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 20, 2018

По данным местного издания Newpost.gr, примерно в два часа ночи неизвестные подожгли три автомобиля у здания украинского посольства. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось погасить огонь 3:40 на рассвете (по местному времени), пишет Европейская правда.