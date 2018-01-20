В Греции на посольство Украины напали с "коктейлями Молотова"

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Суббота, 20 января 2018, 13:02

В ночь на 20 января в Афинах неизвестные совершили попытку нападения на посольство Украины в Греции с бутылками с зажигательной смесью.

Об этом в субботу сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

"С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране, заботимся о безопасности и принимает меры по всем странам", - отметил Климкин.

Он также предположил, что нападавшими были радикалы, которые совершили нападение "под влиянием России".

По данным местного издания Newpost.gr, примерно в два часа ночи неизвестные подожгли три автомобиля у здания украинского посольства. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось погасить огонь 3:40 на рассвете (по местному времени), пишет Европейская правда.

Неизвестные в Афинах совершили попытку напасть на посольство Украины в Греции.
 
Неизвестные в Афинах совершили попытку напасть на посольство Украины в Греции.

В свою очередь спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила в эфире телеканала "112.Украина", что по факту инцидента уже начато расследование. 

Также Беца сообщила, что неизвестные подожгли машины сотрудников посольства. 

"В ночь на 20 января группа неизвестных осуществила поджог частных машин сотрудников посольства Украины в Греции. Территория, прилегающая к зданию посольства, была забросана бутылками с зажигательной смесью. Никто из наших граждан, представители дипломатического персонала не пострадал", - сообщила она.

На место события были вызваны пожарная бригада и полиция, представители посольства сотрудничают с правоохранительными органами Греции, которые начали по факту инцидента расследование. 

"Велика вероятность, что данное нападение было осуществлено радикалами, под влиянием России. Первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - отметила Беца. 

"В ближайшее время глава МИД Украины (Павел Климкин. - ред.) намерен провести разговор с главой МИД Греции по факту инцидента", - добавила она.

Украинская правда 

Темы: Греция МИД
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