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Суд Запоріжжя лишив під арештом громадянина РФ, підозрюваного у бойових діях у Сирії

Субота, 20 січня 2018, 12:11

Жовтневий райсуд м.Запоріжжя обрав запобіжний захід громадянину РФ Арифу Джабарову у вигляді екстрадиційного  арешту терміном на 60 діб.

Як повідомляє "Радіо Свобода", рішенням суда від 19 січня Джабарова заарештовано  до 18 березня 2018 року.

Зазначається, що раніше Джабаров жив у столиці Башкортостану - Уфі - і був затриманий за запитом ФСБ Росії. Йому інкримінують участь в бойових діях на території Сирії.

Клопотання захисників Джабарова щодо незаконності тримання його під вартою суд відхилив.

Також слідча суддя Лідія Клименко, що здійснювала розгляд справи, за клопотанням прокурора заборонила ЗМІ здійснювати відеозйомку під час розгляду справи по суті.

17 січня Шевченківський райсуд Запоріжжя відхилив два клопотання прокуратури – щодо продовження терміну арешту і застосування тримання під вартою до Джабарова, однак вже 18 січня працівники поліції затримали його при виході з СІЗО, а прокуратура звернулася до Жовтневого райсуду Запоріжжя щодо обрання нового запобіжного заходу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСиріясудЗапоріжжя
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