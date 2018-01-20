Суд Запорожья оставил под арестом гражданина РФ, подозреваемого в боевых действиях в Сирии

Октябрьский райсуд Запорожья избрал меру пресечения гражданину РФ Арифу Джабарову в виде экстрадиционного ареста сроком на 60 суток.

Как сообщает "Радио Свобода", решением суда от 19 января Джабаров арестован до 18 марта 2018 года.

Отмечается, что ранее Джабаров жил в столице Башкортостана - Уфе - и был задержан по запросу ФСБ России. Ему инкриминируют участие в боевых действиях на территории Сирии.

Ходатайство защитников Джабарова о незаконности содержания под стражей суд отклонил.

Также следственная судья Лидия Клименко, осуществлявшая рассмотрение дела, по ходатайству прокурора запретила СМИ осуществлять видеосъемку при рассмотрении дела по существу.

17 января Шевченковский райсуд Запорожья отклонил два ходатайства прокуратуры - о продлении срока ареста и применении содержания под стражей к Джабарову, однако уже 18 января сотрудники полиции задержали его при выходе из СИЗО, а прокуратура обратилась в Октябрьский райсуд Запорожья об избрании новой меры пресечения.