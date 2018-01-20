Іллєнко заявив, що піде до суду через підозри НАЗК щодо премій сестрі

Голова Держкіно Пилип Іллєнко, якого НАЗК викликало для пояснень через виплати "заохочувальних" премій двоюрідній сестрі, заявив, що позиватиметься до Нацагентства.

Про це він заявив у дописі на своїй сторінці у Facebook.

"Очевидно, що дії НАЗК будуть оскаржені мною у судовому порядку, я впевнений у своїй правоті і буду це доводити всіма доступними мені способами", - заявив він.

Іллєнко зазначив, що запит про премії НАЗК надіслало на початку вересня року, "очевидно реагуючи на інформацію, наведену у запиті нардепа Парасюка, який фігурував у так званих "розслідуваннях" телеканалу 1+1".

За його словами, проти Держкіно та нього особисто "майже 10 місяців веде брудну дифамаційну кампанію телеканал 1+1" і додав, що Рахункова палата України проводила перевірку держустанови і "не виявила жодних порушень у виплаті зарплат та премій, не виявила корупції, так само як і НАБУ".

Також Іллєнко додав, що Марія Іллєнко, про яку йдеться у запиті НАЗК, працює у Держкіно з 1996 року, а законодавство України щодо держслужби та запобігання корупції не визначає двоюрідних братів і сестер близькими особами і не містить заборон щодо їх роботи у підпорядкування одне одному.

"Безпосереднім керівником начальника відділу державного регулювання кіновідеопрокату є начальник управління, до якого входить цей відділ, а не голова Держкіно", - зазначив він.

"Марія Іллєнко дійсно отримувала премії, але на загальних підставах, так само, як і інші керівники структурних підрозділів Держкіно, у порядку, що визначений відповідним положенням про преміювання співробітників Держкіно за поданням керівника відповідного управління. Ніяких "окремих" премій вона не отримувала. ... Згідно електронних декларацій, весь дохід, отриманий Марією Іллєнко у Держкіно, включно з податками, за 2015 рік склав 112 345 грн. за весь рік разом з усіма преміями, а за 2016 - 186 943 грн", - повідомив Іллєнко.

Також він повідомив, що на запит НАЗК ще восени 2017 року було надіслано "усі необхідні письмові пояснення і аргументацію правової позиції Держкіно, які, очевидно, не були враховані НАЗК".

Іллєнко додав, що інформація про його виклик до НАЗК з'явилася у ЗМІ "за дивним збігом обставин саме тоді, коли я перебуваю у закордонному відряджені і позбавлений можливості дати оперативну і грунтовну відповідь".

Як відомо, Нацагентство з питань запобігання корупції викликало для пояснень голову Державного агентства з питань кіно Пилипа Іллєнка, який виплачував "заохочувальні" премії двоюрідній сестрі. Іллєнко має з'явитися до антикорупційного відомства 25 січня об 11 годині.

У НАЗК заявили, що Іллєнко "вчиняв подібні нії, перебуваючи в умовах реального конфлікту інтересів, що є порушенням вимог відповідного закону".

Українська правда