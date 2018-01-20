Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ильенко заявил, что пойдет в суд из-за подозрений НАПК по премиям сестре

Суббота, 20 января 2018, 15:16
Ильенко заявил, что пойдет в суд из-за подозрений НАПК по премиям сестре

Глава Госкино Филипп Ильенко, которого НАПК вызвало для объяснений из-за выплаты "поощрительных" премий двоюродной сестре, заявил, что будет судиться с Нацагентством. 

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Очевидно, что действия НАПК будут обжалованы мной в судебном порядке, я уверен в своей правоте и буду это доказывать всеми доступными мне способами", - заявил он.

Ильенко отметил, что запрос о премии НАПК направило ему в начале сентября года, "очевидно реагируя на информацию, приведенную в запросе нардепа Парасюка, который фигурировал в так называемых "расследованиях" телеканала 1+1".

По его словам, против Госкино и него лично "почти 10 месяцев ведет грязную диффамационную кампанию телеканал "1+1" и добавил, что Счетная палата Украины проводила проверку госучреждения и "не выявила никаких нарушений в выплате зарплат и премий, не выявила коррупции, так же, как и НАБУ".

Также Ильенко добавил, что Мария Ильенко, о которой говорится в запросе НАПК, работает в Госкино с 1996 года, а законодательство Украины относительно госслужбы и предотвращения коррупции не определяет двоюродных братьев и сестер близкими лицами и не содержит запретов относительно их работы в подчинение друг другу.

"Непосредственным руководителем начальника отдела госрегулирования киновидеопроката является начальник управления, в который входит этот отдел, а не глава Госкино", - отметил он.

"Мария Ильенко действительно получала премии, но на общих основаниях, так же, как и другие руководители структурных подразделений Госкино, в порядке, определенном соответствующим положением о премировании сотрудников Госкино по представлению руководителя соответствующего управления. Никаких "отдельных" премий она не получала.. .. Согласно электронным декларациям, весь доход, полученный Марией Ильенко в Госкино, включая налоги, за 2015 год составил 112 345 грн. за весь год вместе со всеми премиями, а за 2016 - 186 943 грн", - сообщил Ильенко.

Также он отметил, что на запрос НАПК еще осенью 2017 были отправлены "все необходимые письменные объяснения и аргументация правовой позиции Госкино, которые, очевидно, не были учтены НАПК".

Ильенко добавил, что информация о его вызове в НАПК появилась в СМИ "по странному стечению обстоятельств именно тогда, когда я нахожусь в заграничной командировке и лишен возможности дать оперативный и обстоятельный ответ".

Как известно, Нацагентство по предупреждению коррупции вызвало для объяснений главу Госагентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, который выплачивал "поощрительные" премии двоюродной сестре. Ильенко должен появиться в антикоррупционном ведомстве 25 января в 11:00.

В НАПК заявили, что Ильенко "совершал подобные действия, находясь в условиях реального конфликта интересов, что является нарушением требований соответствующего закона".

Украинская правда

Темы: НАПКкиноденьгикоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
НАПК
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: