Ильенко заявил, что пойдет в суд из-за подозрений НАПК по премиям сестре

Глава Госкино Филипп Ильенко, которого НАПК вызвало для объяснений из-за выплаты "поощрительных" премий двоюродной сестре, заявил, что будет судиться с Нацагентством.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Очевидно, что действия НАПК будут обжалованы мной в судебном порядке, я уверен в своей правоте и буду это доказывать всеми доступными мне способами", - заявил он.

Ильенко отметил, что запрос о премии НАПК направило ему в начале сентября года, "очевидно реагируя на информацию, приведенную в запросе нардепа Парасюка, который фигурировал в так называемых "расследованиях" телеканала 1+1".

По его словам, против Госкино и него лично "почти 10 месяцев ведет грязную диффамационную кампанию телеканал "1+1" и добавил, что Счетная палата Украины проводила проверку госучреждения и "не выявила никаких нарушений в выплате зарплат и премий, не выявила коррупции, так же, как и НАБУ".

Также Ильенко добавил, что Мария Ильенко, о которой говорится в запросе НАПК, работает в Госкино с 1996 года, а законодательство Украины относительно госслужбы и предотвращения коррупции не определяет двоюродных братьев и сестер близкими лицами и не содержит запретов относительно их работы в подчинение друг другу.

"Непосредственным руководителем начальника отдела госрегулирования киновидеопроката является начальник управления, в который входит этот отдел, а не глава Госкино", - отметил он.

"Мария Ильенко действительно получала премии, но на общих основаниях, так же, как и другие руководители структурных подразделений Госкино, в порядке, определенном соответствующим положением о премировании сотрудников Госкино по представлению руководителя соответствующего управления. Никаких "отдельных" премий она не получала.. .. Согласно электронным декларациям, весь доход, полученный Марией Ильенко в Госкино, включая налоги, за 2015 год составил 112 345 грн. за весь год вместе со всеми премиями, а за 2016 - 186 943 грн", - сообщил Ильенко.

Также он отметил, что на запрос НАПК еще осенью 2017 были отправлены "все необходимые письменные объяснения и аргументация правовой позиции Госкино, которые, очевидно, не были учтены НАПК".

Ильенко добавил, что информация о его вызове в НАПК появилась в СМИ "по странному стечению обстоятельств именно тогда, когда я нахожусь в заграничной командировке и лишен возможности дать оперативный и обстоятельный ответ".

Как известно, Нацагентство по предупреждению коррупции вызвало для объяснений главу Госагентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, который выплачивал "поощрительные" премии двоюродной сестре. Ильенко должен появиться в антикоррупционном ведомстве 25 января в 11:00.

В НАПК заявили, что Ильенко "совершал подобные действия, находясь в условиях реального конфликта интересов, что является нарушением требований соответствующего закона".

Украинская правда