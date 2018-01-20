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У Польщі судили трьох поляків, що поглумилися над прапором України

Субота, 20 січня 2018, 16:33

У Польщі відбувся суд над трьома громадянами республіки у справі про наругу над українським прапором.

Як повідомляє "Радіо Польща", суд зобов'язав порушників відшкодувати збитки і виплатити штраф.

У вересні 2017 року на центральній площі г.Свидниця Нижньосілезького воєводства молоді люди зняли український прапор, потопталися по ньому і витерли своє взуття.

У зв'язку з тим, що прапор належав приватній компанії, затриманим було висунуто звинувачення у крадіжці і псуванні майна, яке і задовольнив суд.

Згідно з постановою суду, порушники мають виплатити агентству з працевлаштування Smart Work, яке вивісило прапор, 150 злотих і штраф в розмірі 300 злотих (близько 75 євро).

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщасуд
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