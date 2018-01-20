В Польше судили трех поляков, надругавшихся над флагом Украины

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Суббота, 20 января 2018, 17:33

В Польше состоялся суд над тремя гражданами республики по делу о надругательстве над украинским флагом. 

Как сообщает "Радио Польша", суд обязал нарушителей возместить убытки и выплатить штраф.

В сентябре 2017 года на центральной площади г.Свидница Нижнесилезского воеводства молодые люди сняли украинский флаг, потоптали и вытерли об него свою обувь. 

В связи с тем, что флаг принадлежал частной компании, задержанным было выдвинуто обвинение в краже и порче имущества, которое и удовлетворил суд.

Согласно постановлению суда, нарушители должны будут заплатить агентству по трудоустройству Smart Work, которая вывесила флаг, 150 злотых и  штраф в размере 300 злотых (около 75 евро).

Темы: Польша суд
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