В Польше судили трех поляков, надругавшихся над флагом Украины

В Польше состоялся суд над тремя гражданами республики по делу о надругательстве над украинским флагом.

Как сообщает "Радио Польша", суд обязал нарушителей возместить убытки и выплатить штраф.

В сентябре 2017 года на центральной площади г.Свидница Нижнесилезского воеводства молодые люди сняли украинский флаг, потоптали и вытерли об него свою обувь.

В связи с тем, что флаг принадлежал частной компании, задержанным было выдвинуто обвинение в краже и порче имущества, которое и удовлетворил суд.

Согласно постановлению суда, нарушители должны будут заплатить агентству по трудоустройству Smart Work, которая вывесила флаг, 150 злотых и штраф в размере 300 злотых (около 75 евро).