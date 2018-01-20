У зоні АТО в суботу постраждало вже 5 військових

Протягом дня суботи в зоні АТО зафіксовано 6 обстрілів позицій ЗСУ.

"У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще четверо отримали бойові травми", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог застосував міномети різних калібрів на Приазов’ї. Зокрема, зі зброї калібру 120-мм, а також з озброєння БМП противник неодноразово вів вогонь на підступах до Водяного, а з 82-мм мінометів та гранатометів обстрілював оборонців Широкиного.

Крім того, бойовики активізувалися поблизу Новоселівки Другої, де порушили режим припинення вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.