В зоне АТО в субботу пострадали уже 5 военных

В течение дня субботы в зоне АТО зафиксировано 6 обстрелов позиций ВСУ.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяного, а с 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино.

Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.