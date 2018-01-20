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В зоне АТО в субботу пострадали уже 5 военных

Суббота, 20 января 2018, 17:54
В зоне АТО в субботу пострадали уже 5 военных

В течение дня субботы в зоне АТО зафиксировано 6 обстрелов позиций ВСУ.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяного, а с 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино.

Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: АТО
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