У Єгипті через негоду затримуються рейси до України

У Єгипті через несприятливі погодні умови затримується два рейси до України.

Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

За його словами, авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків у суботу.

В Єгипті затримуються два рейси до України. Причини - метереологічні умови. Авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків 20.01. pic.twitter.com/pet64jpXhm — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 20, 2018

Пізніше Кирилич додав, що консул повідомляє про підготовку одного з двох авіарейсів до вильоту з Єгипту до України.

Консул повідомляє про підготовку одного з двох авіарейсів до вилету з Єгипту до України. Час вилету іншого - призначено на 02.00 21.01. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 20, 2018

Час вильоту іншого призначено на 02.00 21 січня.