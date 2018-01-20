У Єгипті через негоду затримуються рейси до України
У Єгипті через несприятливі погодні умови затримується два рейси до України.
Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.
За його словами, авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків у суботу.
В Єгипті затримуються два рейси до України. Причини - метереологічні умови. Авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків 20.01. pic.twitter.com/pet64jpXhm— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 20, 2018
Пізніше Кирилич додав, що консул повідомляє про підготовку одного з двох авіарейсів до вильоту з Єгипту до України.
Консул повідомляє про підготовку одного з двох авіарейсів до вилету з Єгипту до України. Час вилету іншого - призначено на 02.00 21.01.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 20, 2018
Час вильоту іншого призначено на 02.00 21 січня.