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У Єгипті через негоду затримуються рейси до України

Субота, 20 січня 2018, 18:38

У Єгипті через несприятливі погодні умови затримується два рейси до України.

Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

За його словами, авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків у суботу.

Пізніше Кирилич додав, що консул повідомляє про підготовку одного з двох авіарейсів до вильоту з Єгипту до України.

Час вильоту іншого призначено на 02.00 21 січня.

Українська правда
Теми: МЗСЄгипетавіа
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