В Египте из-за непогоды задерживаются рейсы в Украину

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Суббота, 20 января 2018, 19:38

В Египте за неблагоприятных погодных условий задерживается два рейса в Украину.

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

По его словам, авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов в субботу.

Позже Кирилич добавил, что консул сообщает о подготовке одного из двух авиарейсов к вылету из Египта в Украину.

Время вылета второго назначено на 02.00 21 января.

Украинская правда
Темы: МИД Египет авиа
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