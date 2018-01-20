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ОБСЄ за добу зафіксувала більше 350 вибухів на Донбасі

Субота, 20 січня 2018, 23:04

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 364 вибухи у зоні АТО за період з 19:30 18 січня по 19:30 19 січня.

Про це йдеться у звіті організації від 20 січня.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши збільшення кількості вибухів (приблизно 340 проти близько 200)", - повідомили в ОБСЄ.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, 24 вибухи проти близько 10)", - підкреслили спостерігачі.

"У підконтрольних урядові районах команда Місії зафіксувала такі порушення ліній відведення: 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) біля м. Костянтинівка, що рухалися автошляхом Н20 на південний схід, а також 2 самохідні гаубиці (2С1) і 2 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), що стояли вздовж колій у зоні завантаження на залізничній станції у Костянтинівці", - йдеться у звіті.

"У непідконтрольних урядові районах спостерігачі зафіксували 4 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу смт Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька)", - наголосили у Спостережній місії.

Теми: ОБСЄДонбас
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