ОБСЕ за сутки зафиксировала более 350 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 364 взрыва в зоне АТО за период с 19:30 18 января по 19:30 19 января.

Об этом говорится в отчете организации от 20 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав увеличение количества взрывов (примерно 340 против около 200)", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 24 взрыва против около 10)", - подчеркнули наблюдатели.

"В подконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала такие нарушения линий отвода: 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) возле г. Константиновка, которые двигались автодорогой Н20 на юго-восток, а также 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), которые стояли вдоль путей в зоне загрузки на железнодорожной станции в Константиновке", - говорится в отчете.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи пгт Новоамвросиевское", - отметили в Наблюдательной миссии.