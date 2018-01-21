Трамп підвів підсумки першого року свого президентства

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Неділя, 21 січня 2018, 03:30

Президент США Дональд Трамп у річницю своєї інавгурації коротко розповів про успіхи за перший рік перебування на посаді.

Про це він написав у Twitter.

"Безпрецедентний успіх для нашої країни - в багатьох сферах - з моменту виборів", - підкреслив Трамп.

До успіхів свого президентства він, зокрема, приписав рекорди на фондових ринках, посилення армії, контролю за злочинністю і кордонами, а також успіх у боротьбі з терористами ІДІЛ.

У листопаді 2017 року його рейтинг впав нижче рівня всіх попередніх президентів.

Теми: Трамп США
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