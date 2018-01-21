Президент США Дональд Трамп у річницю своєї інавгурації коротко розповів про успіхи за перший рік перебування на посаді.

Про це він написав у Twitter.

"Безпрецедентний успіх для нашої країни - в багатьох сферах - з моменту виборів", - підкреслив Трамп.

The Trump Administration has terminated more UNNECESSARY Regulation, in just twelve months, than any other Administration has terminated during their full term in office, no matter what the length. The good news is, THERE IS MUCH MORE TO COME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2018

До успіхів свого президентства він, зокрема, приписав рекорди на фондових ринках, посилення армії, контролю за злочинністю і кордонами, а також успіх у боротьбі з терористами ІДІЛ.

Unprecedented success for our Country, in so many ways, since the Election. Record Stock Market, Strong on Military, Crime, Borders, & ISIS, Judicial Strength & Numbers, Lowest Unemployment for Women & ALL, Massive Tax Cuts, end of Individual Mandate - and so much more. Big 2018! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018

У листопаді 2017 року його рейтинг впав нижче рівня всіх попередніх президентів.