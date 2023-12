Трамп подвел итоги первого года своего президентства

Президент США Дональд Трамп в годовщину своей инаугурации коротко рассказал об успехах за первый год пребывания в должности.

Об этом он написал в Twitter.

"Беспрецедентный успех для нашей страны - во многих сферах - с момента выборов", - подчеркнул Трамп.

The Trump Administration has terminated more UNNECESSARY Regulation, in just twelve months, than any other Administration has terminated during their full term in office, no matter what the length. The good news is, THERE IS MUCH MORE TO COME!