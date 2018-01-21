Бойовики напали на готель у Кабулі: є загиблі

Група бойовиків напала на готель Intercontinental у Кабулі. Терористи утримують заручників.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявляє, що кілька людей загинули, є поранені, але їх кількість буде встановлена тільки після звільнення будівлі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що кількість загиблих і постраждалих може становити від 10 до 35 осіб.