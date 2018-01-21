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Бойовики напали на готель у Кабулі: є загиблі

Неділя, 21 січня 2018, 03:58

Група бойовиків напала на готель Intercontinental у Кабулі. Терористи утримують заручників.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявляє, що кілька людей загинули, є поранені, але їх кількість буде встановлена тільки після звільнення будівлі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що кількість загиблих і постраждалих може становити від 10 до 35 осіб.

Як відомо, готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед них - 10 цивільних осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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