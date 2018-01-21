Бойовики напали на готель у Кабулі: є загиблі
Неділя, 21 січня 2018, 03:58
Група бойовиків напала на готель Intercontinental у Кабулі. Терористи утримують заручників.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявляє, що кілька людей загинули, є поранені, але їх кількість буде встановлена тільки після звільнення будівлі.
Місцеві ЗМІ пишуть, що кількість загиблих і постраждалих може становити від 10 до 35 осіб.
Як відомо, готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед них - 10 цивільних осіб.