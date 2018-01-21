Боевики напали на отель в Кабуле: есть погибшие

Группа боевиков напала на отель Intercontinental в Кабуле. Террористы удерживают заложников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Министерство внутренних дел Афганистана заявляет, что несколько человек погибли, есть раненые, но их количество будет установлено ​​только после освобождения здания.

Местные СМИ пишут, что число погибших и пострадавших может составлять от 10 до 35 человек.

Как известно, отель Intercontinental в Кабуле подвергся нападению террористов-смертников в июне 2011 года, тогда погиб 21 человек, среди них - 10 гражданских лиц.