Боевики напали на отель в Кабуле: есть погибшие
Воскресенье, 21 января 2018, 03:58
Группа боевиков напала на отель Intercontinental в Кабуле. Террористы удерживают заложников.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Министерство внутренних дел Афганистана заявляет, что несколько человек погибли, есть раненые, но их количество будет установлено только после освобождения здания.
Местные СМИ пишут, что число погибших и пострадавших может составлять от 10 до 35 человек.
Как известно, отель Intercontinental в Кабуле подвергся нападению террористов-смертников в июне 2011 года, тогда погиб 21 человек, среди них - 10 гражданских лиц.