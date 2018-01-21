Доба в АТО: 6 обстрілів, 5 поранених

Минулої доби противник 6 разів порушив режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Друга половина минулої доби, починаючи з 17:00, минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, вчора вдень російсько-окупаційцні угруповання здійснили обстріли опорних пунктів Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями", - йдеться у заяві.

На Луганському напрямку ворог з гранатометів різних видів влаштував нетривалий обстріл укріплень ЗСУ поблизу Луганського.

"На Донецькому напрямку епіцентром збройної нестабільності стало Приазов’я - довкола Водяного ворог неодноразово вів вогонь по наших позиціях зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також у цьому районі довкола Широкиного противник застосував міномети калібру 82-мм та автоматичні станкові гранатомети", - підкреслили у штабі АТО.

Як відомо, протягом дня суботи в зоні АТО зафіксовано 6 обстрілів позицій ЗСУ, постраждало 5 військових.