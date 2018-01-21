Від нападу на готель у Кабулі могли постраждати українці

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Неділя, 21 січня 2018, 10:24

Серед постраждалих від нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі можуть бути українці.

Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

За його словами, консул зараз уточнює відповідну інформацію.

Разом з тим, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, внаслідок нападу 5 людей загинуло і 6 поранено.

Серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.

Ще 153 осіб, в тому числі 41 іноземця, евакуювали.

Готель розташований на вершині пагорба і добре охороняється, як і більшість громадських будівель в Кабулі. Це один з двох основних люксових готелів в місті, і в неділю він повинен був прийняти конференцію з інформаційних технологій.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Таліби нападали на цей готель в 2011 році, тоді загинула 21 людина, включаючи дев'ять нападників. 

Українська правда
Теми: Афганістан МЗС
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