Від нападу на готель у Кабулі могли постраждати українці

Серед постраждалих від нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі можуть бути українці.

Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

За його словами, консул зараз уточнює відповідну інформацію.

Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо. pic.twitter.com/tpzeNWJ9Ru — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 21, 2018

Разом з тим, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, внаслідок нападу 5 людей загинуло і 6 поранено.

Серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.

Ще 153 осіб, в тому числі 41 іноземця, евакуювали.

Готель розташований на вершині пагорба і добре охороняється, як і більшість громадських будівель в Кабулі. Це один з двох основних люксових готелів в місті, і в неділю він повинен був прийняти конференцію з інформаційних технологій.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Таліби нападали на цей готель в 2011 році, тоді загинула 21 людина, включаючи дев'ять нападників.