Від нападу на готель у Кабулі могли постраждати українці
Серед постраждалих від нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі можуть бути українці.
Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.
За його словами, консул зараз уточнює відповідну інформацію.
Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо. pic.twitter.com/tpzeNWJ9Ru— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 21, 2018
Разом з тим, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, внаслідок нападу 5 людей загинуло і 6 поранено.
Серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.
Ще 153 осіб, в тому числі 41 іноземця, евакуювали.
Готель розташований на вершині пагорба і добре охороняється, як і більшість громадських будівель в Кабулі. Це один з двох основних люксових готелів в місті, і в неділю він повинен був прийняти конференцію з інформаційних технологій.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Таліби нападали на цей готель в 2011 році, тоді загинула 21 людина, включаючи дев'ять нападників.