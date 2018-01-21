От нападения на отель в Кабуле могли пострадать украинцы

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Воскресенье, 21 января 2018, 10:24

Среди пострадавших от нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле могут быть украинцы.

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

По его словам, консул сейчас уточняет соответствующую информацию.

Вместе с тем, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, в результате нападения 5 человек погибли и 6 получили ранения.

Среди погибших двое нападавших, которые были ликвидированы.

Еще 153 человека, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

Отель расположен на вершине холма и хорошо охраняется, как и большинство общественных зданий в Кабуле. Это один из двух основных люксовых отелей в городе, и в воскресенье он должен был принять конференцию по информационным технологиям.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Талибы нападали на этот отель в 2011 году, тогда погиб 21 человек, включая девять напавших на гостиницу боевиков.

Украинская правда
Темы: Афганистан МИД
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