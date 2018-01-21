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Туреччина ввела танки та спецназ на територію Сирії

Неділя, 21 січня 2018, 11:54

Турецькі сухопутні війська у неділю увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів "Вільної сирійської армії", яку підтримує Анкара.

Про це повідомляє державне турецьке агентство Anadolu.

Повідомляється, що турецька бронетехніка, підрозділи спецназу і піхотні підрозділи просунулися в межах 5 кілометрів в напрямку Афріна в рамках операції "Оливкова гілка". Відзначається, що під час руху сутичок не відбулося.

"Операція "Оливкова гілка" продовжується, як і заплановано, і почався наземний наступ", - заявили турецькі військові на другий день операції.

Раніше генштаб Туреччини повідомив, що бойові літаки та артилерія обстріляли 153 об’єкти Робочої партії Курдистану на території Афріну.

Туреччина заявляє, що операція на північному заході Сирії має мету захистити кордони країни, забезпечити безпеку і стабільність в регіоні.

Анкара заявила, що не дозволить розширення територій курдів на сирійсько-турецькому кордоні. Туреччина вважає курдські угруповання терористичними організаціями.

Європейська правда

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Теми: ТуреччинаСирія
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