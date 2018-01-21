Турция ввела танки и спецназ на территорию Сирии

Турецкие сухопутные войска в воскресенье вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии", которые поддерживает Анкара.

Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

Сообщается, что турецкая бронетехника, подразделения спецназа и пехотные подразделения продвинулись в пределах 5 км в направлении Африна в рамках операции "Оливковая ветвь". Отмечается, что во время движения столкновений не произошло.

"Операция "Оливковая ветвь" продолжается, как и запланировано, и начался наземное наступление", - заявили турецкие военные на второй день операции.

Ранее генштаб Турции сообщил, что боевые самолеты и артиллерия обстреляли 153 объекта Рабочей партии Курдистана на территории Африна.

Турция заявляет, что операция на северо-западе Сирии имеет целью защитить границы страны, обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

Анкара заявила, что не допустит расширения территорий курдов на сирийско-турецкой границе. Турция считает курдские группировки террористическими организациями.

Европейская правда