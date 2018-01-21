У Міноборони розповіли про стан травмованих військових

Четверо українських військових отримали в суботу ураження та бойові травмування в районі Новоселівки Другої, ще одного було травмовано біля Водяного.

Про це повідомив на брифінгу в неділю речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

"Під час обстрілу наших позицій в районі Новоселівки Другої отримали ураження та бойові травмування чотири захисники України. Ще одного військовослужбовця було травмовано поблизу Водяного", - сказав він.

За словами Гуцуляка, постраждалих було оперативно доправлено до військових госпіталів, стан їх здоров'я оцінюється як задовільний.

"Протягом минулої доби в районі ведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей бойовики російсько-окупаційних військ продовжили обстріли в бік українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів", - зазначив речник Міноборони з питань АТО.

На Луганському напрямку зафіксований один прицільний ворожий обстріл, на Донецькому – 5.

"Загалом протягом минулої доби зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Ворог випустив 27 снарядів з мінометів калібром 120 та 82 мм", - сказав Гуцуляк.