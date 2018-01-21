Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Міноборони розповіли про стан травмованих військових

Неділя, 21 січня 2018, 12:09

Четверо українських військових отримали в суботу ураження та бойові травмування в районі Новоселівки Другої, ще одного було травмовано біля Водяного.

Про це повідомив на брифінгу в неділю речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

"Під час обстрілу наших позицій в районі Новоселівки Другої отримали ураження та бойові травмування чотири захисники України. Ще одного військовослужбовця було травмовано поблизу Водяного", - сказав він.

За словами Гуцуляка, постраждалих було оперативно доправлено до військових госпіталів, стан їх здоров'я оцінюється як задовільний.

"Протягом минулої доби в районі ведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей бойовики російсько-окупаційних військ продовжили обстріли в бік українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів", - зазначив речник Міноборони з питань АТО.

На Луганському напрямку зафіксований один прицільний ворожий обстріл, на Донецькому – 5.

"Загалом протягом минулої доби зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Ворог випустив 27 снарядів з мінометів калібром 120 та 82 мм", - сказав Гуцуляк.

Українська правда
Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
Усі новини...
Реклама: