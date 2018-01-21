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В Минобороны рассказали о состоянии травмированных военных

Воскресенье, 21 января 2018, 12:09

Четверо украинских военных получили в субботу поражения и боевые травмы в районе Новоселовки Вторая, еще один был травмирован у Водяного.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Во время обстрела наших позиций в районе Новоселовки Второй получили поражения и боевые травмы четыре защитника Украины. Еще один военнослужащий был травмирован вблизи Водяного", - сказал он.

По словам Гуцуляка, пострадавших было оперативно доставлены в военные госпитали, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

"За прошедшие сутки в районе ведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей боевики российско-оккупационных войск продолжили обстрелы в сторону украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов", - отметил представитель Минобороны по вопросам АТО.

На Луганском направлении зафиксирован один прицельный вражеский обстрел, на Донецком - 5.

"В целом за прошедшие сутки зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов. Враг выпустил 27 снарядов из минометов калибром 120 и 82 мм", - сказал Гуцуляк.

Украинская правда
Темы: АТО
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