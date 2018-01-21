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ДСНС попереджає про снігопади й хуртовини

Неділя, 21 січня 2018, 13:29

21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Про це попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зокрема, в цих регіонах очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу.

Також прогнозується налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах і деревах, на дорогах ожеледиця.

Крім того, очікується посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети.

Висота снігового покрову може збільшитися до 20-30 см.

У зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами 21-22 січня в горах Львівської, Івано-Франківської та високогір’ї східної частини Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

 
Скріншот з сайту Укргідрометцентру

Українська правда
Теми: ДСНСпогода
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