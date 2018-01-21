ГСЧС предупреждает о снегопадах и метелях

21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В частности, в этих регионах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя.

Также прогнозируется налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Кроме того, ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы.

Высота снежного покрова может увеличиться до 20-30 см.

В связи с ожидаемыми снегопадами и метелями 21-22 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).