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Прикордонники: у сірій зоні постраждало двоє цивільних

Неділя, 21 січня 2018, 14:09

У сірій зоні в районі населеного пункту Оленівка (Волноваський район Донецької області) постраждали двоє цивільних осіб.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба з посиланням на очевидців.

"Від осіб, які прямують через лінію розмежування українським прикордонникам стало відомо про те, що в районі населеного пункту Оленівка двоє цивільних осіб – пасажирів мікроавтобуса постраждали чи то у наслідок обстрілу, чи то ураження осколками від підриву невідомого вибухового пристрою", - йдеться на сайті відомства.

Наразі обставини надзвичайної ситуації з’ясовуються, інформація уточнюється.

Прикордонники сповістили представників міжнародних організацій.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаДонбас
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