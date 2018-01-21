Прикордонники: у сірій зоні постраждало двоє цивільних

У сірій зоні в районі населеного пункту Оленівка (Волноваський район Донецької області) постраждали двоє цивільних осіб.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба з посиланням на очевидців.

"Від осіб, які прямують через лінію розмежування українським прикордонникам стало відомо про те, що в районі населеного пункту Оленівка двоє цивільних осіб – пасажирів мікроавтобуса постраждали чи то у наслідок обстрілу, чи то ураження осколками від підриву невідомого вибухового пристрою", - йдеться на сайті відомства.

Наразі обставини надзвичайної ситуації з’ясовуються, інформація уточнюється.

Прикордонники сповістили представників міжнародних організацій.