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Пограничники: в серой зоне пострадало двое гражданских

Воскресенье, 21 января 2018, 14:09

В серой зоне в районе населенного пункта Оленевка (Волновахский район Донецкой области) пострадали двое гражданских лиц.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба со ссылкой на очевидцев.

"От лиц, следующих через линию разграничения украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленевка двое гражданских лиц - пассажиров микроавтобуса пострадали то ли в результате обстрела, то ли поражения осколками от взрыва неизвестного взрывного устройства", - говорится на сайте ведомства.

Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются, информация уточняется.

Пограничники сообщили о происшедшем представителей международных организаций.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаДонбасс
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