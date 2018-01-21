Ердоган обіцяє "швидку спецоперацію" проти курдів у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне швидкого завершення операції "Оливкова гілка" проти курдських "Загонів народної самооборони" на півночі Сирії.

Про це Ердоган заявив 21 січня на заході своєї Партії справделивості та розвитку, пише DW з посиланням на Reuters.

"Ми завершимо цю операцію, на те Божа воля, найближчим часом", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини також пригрозив, що збройні сили його країни "знищать" представників підрозділів YPG, які "не повинні сподіватися на допомогу США, щоб перемогти Туреччину".

За його словами, курдські організації "Загони народної самооборони", Робітнича партія Курдистану (PKK) та партія "Демократичний союз" (PYD) "будуть подолані, допоки від них нічого не залишиться".

Як відомо, 20 січня Туреччина розпочала операцію "Оливкова гілка" на півночі Сирії, а 21 січня турецькі війська почали наземний наступ. У YPG повідомили, що внаслідок авіаударів турецьких літаків вже загинули 10 людей.

21 січня турецькі війська заявили, що увійшли на територію району Афрін, щоб витіснити звідти сили YPG.

За даними ж спостерігачів Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини, турецьким підрозділам поки не вдалося просунутися - тривають запеклі бої з курдськими загонами. Спостерігачі повідомляють, що військовим вдалося захопити село Шенгаль, розташоване поблизу турецького кордону.

Турецька сторона відкрила кілька пунктів перетину кордону для людей, які хочуть покинути район бойових дій. Турецьку армію підтримують союзні підрозділи "Вільної сирійської армії" (FSA). За словами її представника, до операції приєднаються близько 25 тисяч бійців FSA.