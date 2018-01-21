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Эрдоган обещает "быструю спецоперацию" против курдов в Сирии

Воскресенье, 21 января 2018, 16:22

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов Народной самообороны" на севере Сирии.

Об этом Эрдоган заявил 21 января на закате своей Партии справделивости и развития, пишет DW со ссылкой на Reuters.

"Мы завершим эту операцию, на то Божья воля, в ближайшее время", - заявил Эрдоган.

Президент Турции также пригрозил, что вооруженные силы его страны "уничтожат" представителей подразделений YPG, которые "не должны надеяться на помощь США, чтобы победить Турцию".

По его словам, курдские организации "Отряды народной самообороны", Рабочая партия Курдистана (PKK) и партия "Демократический союз" (PYD) "будут преодолены, пока от них ничего не останется".

Как известно, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии, а 21 января турецкие войска начали наземное наступление. В YPG сообщили, что в результате авиаударов турецких самолетов уже погибли 10 человек.

21 января турецкие войска также заявили, что вошли на территорию района Африн, чтобы вытеснить оттуда силы YPG.

По данным же наблюдателей Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, турецким подразделениям пока не удалось продвинуться - продолжаются ожесточенные бои с курдскими отрядами. Наблюдатели сообщают, что военным удалось захватить село Шенгаль, расположенное вблизи турецкой границы.

Турецкая сторона открыла несколько пунктов пересечения границы для людей, которые хотят покинуть район боевых действий. Турецкую армию поддерживают союзные подразделения "Свободной сирийской армии" (FSA). По словам ее представителя, к операции присоединятся около 25 тыс. бойцов FSA.

Темы: ТурцияСириявойна
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