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У Кремлі заявили про "контакти Путіна і Порошенка", які не афішують

Неділя, 21 січня 2018, 17:37

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що контакти між президентом України Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним "мають місце".

Про це Пєсков заявив 21 січня в ефірі телеканалу "Росія 1", пише РІА "Новости".

У свою чергу у прес-службі президента України Петра Порошенка на запит "Інтерфакс-Україна" заявили, що глава держави "не проводив жодної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після укладення мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України". 

"Жодних двосторонніх зустрічей президент України з президентом РФ з моменту укладення Мінських домовленостей не проводив", - заявили у прес-службі президента України.

За словами Пєскова, робочий день Путіна "набагато насиченіший і змістовний, ніж це можна побачити по телевізору", оскільки про багато зустрічей Кремль не повідомляє у ЗМІ.

Пєсков заявив, що це "звичайна практика" і додав, що бувають різні телефонні переговори, про які також не робиться офіційних повідомлень.

"Тому, дійсно, мають місце зустрічі, про які ми не повідомляємо ЗМІ", - додав Пєсков.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПорошенкоПутін
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