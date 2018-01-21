В Кремле рассказали о "контактах Путина и Порошенко", которые не афишируют

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Воскресенье, 21 января 2018, 18:37

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным "имеют место".

Об этом Песков сообщил 21 января в эфире телеканала "Россия 1", пишет РИА "Новости".

В свою очередь в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко на запрос "Интерфакс-Украина" заявили, что глава государства "не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины".

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом РФ с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - заявили в пресс-службе президента Украины.

По словам Пескова, рабочий день Путина "куда более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору", поскольку о многих встречах Кремль не сообщает в СМИ.

Песков заявил, что это "обычная практика" и добавил, что бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.

 

Темы: Росcия Порошенко Путин
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