Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным "имеют место".

Об этом Песков сообщил 21 января в эфире телеканала "Россия 1", пишет РИА "Новости".

В свою очередь в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко на запрос "Интерфакс-Украина" заявили, что глава государства "не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины".

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом РФ с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - заявили в пресс-службе президента Украины.

По словам Пескова, рабочий день Путина "куда более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору", поскольку о многих встречах Кремль не сообщает в СМИ.

Песков заявил, что это "обычная практика" и добавил, что бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.

"Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", — добавил Песков.