Погода: На Київщині - туман, в інших регіонах - ускладнення погодних умов

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Неділя, 21 січня 2018, 22:31

У Київській області до кінця доби 21 січня, вночі та вранці 22 січня очікується туман з видимістю 200-500 м.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. 

Синоптики нагадали, 21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов.

"Сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу; налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця; посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети", - зазначили в Укргідрометцентрі.

22 січня у горах  Львівської, Івано-Франківської та високогір’ї східної частини Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Разом з тим у ДержНС повідомили, що станом на 21:00 у трьох областях лишаються знеструмленими 174 населених пункти - 126 в Одеській,  44 - у Черкаській, 4 - у Донецькій. 

"Рух транспорту на автодорозі Київ – Одеса повністю розблоковано та забезпечено по двох смугах в обох напрямках. Місцями виникає тимчасове уповільнення руху, пов’язане з ожеледицею", - зазначили у ДержНС.

Українська правда 

Теми: погода
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