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Погода: На Киевщине - туман, в остальных регионах - осложнение погодных условий

Воскресенье, 21 января 2018, 21:31

В Киевской области до конца суток 21 января, ночью и утром 22 января ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики напомнили, что 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

"Сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы", - отметили в Укргидрометцентре.

22 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей содержится значительное снеголавинная опасность 3 уровня.

Вместе с тем в ГосЧС сообщили, что по состоянию на 21:00 в трех областях остаются обесточенными 174 населенных пункта - 126 в Одесской, 44 - в Черкасской, 4 - в Донецкой.

"Движение транспорта на автодороге Киев - Одесса полностью разблокировано и обеспечено по двум полосам в обоих направлениях. Местами возникает временное замедление движения, связанное с гололедом", - отметили в ГосЧС.

Украинская правда

Темы: погода
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