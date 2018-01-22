На Харківщині росіянин незаконно перетнув кордон і попросив статус біженця
Прикордонники затримали в Харківській області громадянина Російської Федерації, який незаконно перетнув кордон і звернувся із заявою про надання йому статусу біженця.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ
"Затриманий одразу ж звернувся до прикордонного наряду з заявою про отримання статусу біженця на території України. Та перш ніж розглядати прохання горе-мандрівника охоронці кордону встановили, що той потребує невідкладної медичної допомоги, адже він мав ознаки обмороження кінцівок", - йдеться у повідомленні.
Чоловіку викликали швидку допомогу, медики встановили діагноз: "Обмороження кінцівок рук та ніг". У супроводі військовослужбовців відділу прикордонної служби затриманого доставили до районної лікарні.
За фактом звернення громадянина РФ щодо отримання статусу біженця прикордонники поінформували Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області.
Наразі дана особа перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною.