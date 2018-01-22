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На Харківщині росіянин незаконно перетнув кордон і попросив статус біженця

Понеділок, 22 січня 2018, 03:44
На Харківщині росіянин незаконно перетнув кордон і попросив статус біженця

Прикордонники затримали в Харківській області громадянина Російської Федерації, який незаконно перетнув кордон і звернувся із заявою про надання йому статусу біженця.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ

"Затриманий одразу ж звернувся до прикордонного наряду з заявою про отримання статусу біженця на території України. Та перш ніж розглядати прохання горе-мандрівника охоронці кордону встановили, що той потребує невідкладної медичної допомоги, адже він мав ознаки обмороження кінцівок", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку викликали швидку допомогу, медики встановили діагноз: "Обмороження кінцівок рук та ніг". У супроводі військовослужбовців відділу прикордонної служби затриманого доставили до районної лікарні.

За фактом звернення громадянина РФ щодо отримання статусу біженця прикордонники поінформували Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області.

Наразі дана особа перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною.

Теми: Харківська областькордонРосіябіженціПрикордонна служба
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