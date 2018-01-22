На Харьковщине россиянин незаконно пересек границу и попросил статус беженца

Пограничники задержали в Харьковской области гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек границу и обратился с заявлением о предоставлении ему статуса беженца.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

"Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Но прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, ведь он имел признаки обморожения конечностей", - говорится в сообщении.

Мужчине вызвали скорую помощь, медики установили диагноз: "Обморожение конечностей рук и ног". В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.

По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области.

Сейчас данное лицо находится на стационарном лечении под охраной.