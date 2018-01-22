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Дослідження: У світі істотно зросла кількість мільярдерів

Понеділок, 22 січня 2018, 06:01

82 відсотки коштів, зароблених по всьому світу в 2017 році, пішли в руки найбільш багатих людей.

Про це свідчить дослідження міжнародного об'єднання організацій по боротьбі з бідністю Oxfam, пише DW.com.

3,7 мільярда людей, що становлять найбільш бідну частину світового населення, взагалі нічого не отримали від глобального прибутку.

При цьому з 2016 по 2017 роки кількість мільярдерів безпрецедентно зросла. За даними Oxfam, новий мільярдер з'являвся в середньому кожні два дні. Всього в світі налічується 2043 людини, що вважаються мільярдерами.

"Бум мільярдерів говорить не про розквіт економіки, а про крах економічного порядку", - заявила директор Oxfam Вінні Бьяньіма.

Керівник кампанії Oxfam в Німеччині Йорг Калінскі розкритикував поточний стан справ.

"Багата меншість в масовому порядку впливає на політичні рішення і безвідповідальним чином скорочує витрати - особливо зарплати і податки - щоб збільшувати доходи акціонерів", - сказав Калінскі.

Oxfam закликала припинити практику податкових ухилень для концернів і найбагатших людей, запровадити більш справедливі доходи для чоловіків і жінок, а також закликала займатися інвестиціями в освіту і здоров'я "для всіх".

"Українська правда" у Threads

Теми: гроші
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