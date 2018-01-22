Исследование: В мире существенно возросло число миллиардеров

82 процента средств, заработанных по всему миру в 2017 году, ушли в руки наиболее богатых людей.

Об этом свидетельствует исследование международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, пишет DW.com.

3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной прибыли.

При этом с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло. По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами.

"Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка", - заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.

Руководитель кампании Oxfam в Германии Йорг Калински раскритиковал текущее положение дел.

"Богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты - особенно зарплаты и налоги - чтобы увеличивать доходы акционеров", - сказал Калински.

Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье "для всех".