Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Исследование: В мире существенно возросло число миллиардеров

Понедельник, 22 января 2018, 06:01

82 процента средств, заработанных по всему миру в 2017 году, ушли в руки наиболее богатых людей.

Об этом свидетельствует исследование международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, пишет DW.com.

3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной прибыли.

При этом с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло. По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами.

"Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка", - заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.

Руководитель кампании Oxfam в Германии Йорг Калински раскритиковал текущее положение дел.

"Богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты - особенно зарплаты и налоги - чтобы увеличивать доходы акционеров", - сказал Калински.

Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье "для всех".

Темы: деньги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
деньги
СМИ узнали первые детали подготовки правительством "Плана Украины" под 50 млрд евро от ЕС
Подрыв Каховской ГЭС: из госбюджета выделили 4,3 миллиарда на преодоление последствий
Кабмин выделил средства на восстановление энергетики к отопительному сезону − Шмыгаль
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: