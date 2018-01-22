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Доба в АТО: Ворог двічі застосував міномети у районі Луганського

Понеділок, 22 січня 2018, 06:39

Впродовж минулої доби зафіксовано 2 обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних Сил України, жоден український захисник не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Майже добу тривав режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Проте пізно увечері, близько 23.00, російсько-окупаційні війська не втрималися від провокацій і грубо порушили Мінські домовленості", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі із тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове та Калинівка ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО у районі Луганського (Донеччина).

На інших ділянках порушень режиму тиші не зафіксовано.

Як повідомлялося, 21 січня прес-центр штабу АТО заявив, що біля населеного пункту Оленівка в сірій зоні був обстріляний бойовиками ОРДО автобус із цивільними. В результаті одна особа загинула, ще одна отримала поранення.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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