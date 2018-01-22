Доба в АТО: Ворог двічі застосував міномети на Луганщині

48 переглядів
Понеділок, 22 січня 2018, 07:39

Впродовж минулої доби зафіксовано 2 обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних Сил України, жоден український захисник не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Майже добу тривав режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Проте пізно увечері, близько 23.00, російсько-окупаційні війська не втрималися від провокацій і грубо порушили Мінські домовленості", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі із тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове та Калинівка ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО у районі Луганського.

На інших ділянках порушень режиму тиші не зафіксовано.

Як повідомлялося, 21 січня прес-центр штабу АТО заявив, що біля населеного пункту Оленівка в сірій зоні був обстріляний бойовиками ОРДО автобус із цивільними. В результаті одна особа загинула, ще одна отримала поранення.

Теми: АТО бойові дії Донбас
powered by lun.ua
По темі
Штаб: бойовики за день не стріляли у військових ЗСУ, лише у цивільних 21 січня 2018, 18:59
Штаб АТО: автобус із цивільними обстріляли бойовики, є жертви 21 січня 2018, 16:10
У Міноборони розповіли про стан травмованих військових 21 січня 2018, 13:09
Усі новини
Головні новини
На Харківщині росіянин незаконно перетнув кордон і попросив статус біженця
Кабул: Кількість загиблих українців може збільшитися до 7 осіб
Геращенко: Бойовикам передали помилувану жінку - для подальшого звільнення заручників 
Порошенко відреагував на теракт у Кабулі, де загинули українці
Усі новини
подорожі

На лижі у Грузію: курорти, ціни, особливості

Освіта

Поважати мову з садочка. МОН радиться, як виховувати громадян