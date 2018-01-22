Сутки в АТО: Враг дважды применил минометы на Луганщине

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Понедельник, 22 января 2018, 07:39

На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела со стороны боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины, ни один украинский защитник не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако поздно вечером, около 23.00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды из временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка противник вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

На других участках нарушений режима тишины не зафиксировано.

Как сообщалось, 21 января пресс-центр штаба АТО заявил, что у населенного пункта Оленевка в серой зоне был обстрелян боевиками ОРДО автобус с гражданскими. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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