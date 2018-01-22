Собчак зібрала 100 тисяч підписів для участі у виборах в РФ

Російська телеведуча Ксенія Собчак зібрала 100 тисяч підписів, необхідних для участі в виборах президента Російської Федерації.

Про це керівник мережі її регіональних штабів Тимур Валєєв розповів РБК 22 січня.



Цього достатньо, щоб Собчак стала кандидатом від партії "Громадянська ініціатива" (рос. "Гражданская инициатива"). Однак штаби будуть збирати підписи з запасом – 130-140 тисяч, повідомив Валєєв.



"Це потрібно на випадок відбраковування. У нас велика частина бракованих (підписів) відбирається ще в регіонах, до відправки в Москву, але краще перестрахуватися", – пояснив він.



"До нас приходили професійні збирачі з мальованими підписами і дивувалися, чому ми не хочемо їх брати. У деяких регіонах складалося відчуття, що там взагалі ніхто ніколи всерйоз голоси не збирав", – сказав Валєєв.



При цьому відсоток браку залежав від регіону, зазначив він: "Наприклад, у Пітері його майже немає, а в деяких регіонах досягає 30%".



Подати підписні листи для перевірки в Центрвиборчком штаб Собчак планує 30 січня.



Останній день, коли у ЦВК можна подати підписи для реєстрації в якості кандидата, – 31 січня.



Раніше про припинення збору підписів заявили штаби чинного президента Володимира Путіна, засновника "Монархічної партії" і бізнесмена Антона Бакова, співзасновника "Яблука" Григорія Явлінського і бізнес-омбудсмена Бориса Титова.



Титов і Явлінський як висуванці від партій мали зібрати по 100 тисяч підписів, Путін – 300 тисяч, адже він пішов на вибори як самовисуванець.



Ще двоє кандидатів – лідер ЛДПР Володимир Жириновський і висунутий КПРФ глава радгоспу імені Леніна Павло Грудінін – звільнені від збору підписів як представники парламентських партій.

Останні дані Всеросійського центру вивчення громадської думки показують, що якби вибори президента РФ відбулися в січні, 74% росіян підтримали б Володимира Путіна, а за "свіжого" кандидата Ксенію Собчак проголосував би лише 1%.



Вибори президента Росії призначено на 18 березня.



Путін президентствує вже третю каденцію.