Екс-мера Торецька, який відмовився від обміну, продовжили судити в Україні

Колишнього мера Торецька Володимира Слєпцова, який під час обміну затриманими відмовився повертатися на територію окупованих районів Донецької області, продовжують судити в Слов'янську за звинуваченням у сепаратизмі.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Зазначається, що 22 січня в Слов'янському міськрайонному суді повинні були продовжитися слухання у справі 70-річного Слєпцова, однак через відсутність одного із адвокатів обвинуваченого, суд перенесли на 29 січня.

При цьому, прокуратура подала клопотання і наполягатиме на взятті Слєпцова під варту.

"Ми наполягаємо на тому, щоб Слєпцов і далі перебував під вартою. Скасування запобіжного заходу було пов'язано з виконанням Мінських угод. Але обвинувачений продовжує перебувати на нашій території, обмін з його участю не відбувся", - заявив прокурор відділу нагляду Донецької області Артур Колмаков.

"Він порушив домовленості. Навіщо він підписав письмову згоду (про обмін і переїзд на територію ОРДО - ред), незрозуміло ", - додав він.

У коментарі УП сам Слєпцов заявив, що не визнає свою провину.

За його словами, сесія міськради 15 квітня 2014 року, на якій було ухвалено рішення про підтримку "референдуму про долю "ДНР", проходила під тиском збройних людей, а сам він "лише намагався не допустити заворушень у місті".

Повідомляється, що Слєпцов перебуває з родиною у Торецьку. На засідання суду він приїхав з лікарні, де проходить лікування.

Раніше повідомлялося, що утримуваний на українській стороні екс-мер Торецька Володимир Слєпцов, якого при обміні заручниками повинні були передати в ОРДО, передумав повертатися і сховався в автобусі.

Як відомо, в серпні 2016 року Слєпцову вручили повідомлення про підозру в посяганні на територіальну цілісність України та участі в терористичній організації.

15 квітня 2014 року підозрюваний чиновник очолював засідання сесії міської ради і вносив до порядку денного питання про призначення незаконного референдуму в Торецьку.

14 грудня 2017 року Слєпцову скасували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, що потрібно було для обміну.