Під час обміну екс-мер сховався в автобусі, щоб не повертатися в ОРДО

Утримуваний на українській стороні екс-мер Торецька Володимир Слєпцов, якого під час обміну заручниками мали передати в ОРДО, передумав повертатися й сховався в автобусі.

Про це повідомляє "Громадське".

Уже поблизу окупованої Горлівки, де відбувався процес обміну, Слєпцов передумав іти на обмін і заховався в автобусі журналістів. Коли обмін завершився й журналісти поїхали назад, Слєпцов вирушив разом з ними.

Він далі відбуватиме покарання в Україні.

У серпні 2016-го Слєпцову вручили повідомлення про підозру в посяганні на територіальну цілісність України та участь у терористичній організації.

15 квітня 2014 року підозрюваний посадовець головував на засіданні сесії міської ради та вносив до порядку денного питання щодо призначення незаконного референдуму в Торецьку.

14 грудня 2017 року Слєпцову скасували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, що потрібно було для обміну.

Як відомо, у середу відбувся обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною за формулою "306 на 74".

Представник України в гуманітарній підгрупі контактної групи Віктор Медведчук заявив, що під час обміну затримані відмовлялися повертатися до бойовиків.